ARRONE – Incidente nel pomeriggio in località Rosciano ad Arrone. Un uomo, per cause in corso d’accertamento, ha perso il controllo dell’autovettura ed è andato fuori strada, facendo un volo di circa 5/6 metri e finendo nella scarpata sottostante.

L’uomo, che non sembra aver riportato ferite, è uscito dall’abitacolo da solo.

Sul posto i vigili del fuoco per recuperare il mezzo.