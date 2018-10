Sarà fatto esplodere il masso da 10 tonnellate tra Ferentillo e Macenano

Commercio e turismo costituiscono ben il 48% delle assunzioni effettuate in Umbria nel 2017. In entrambe le province è il settore del turismo a contare il maggior numero di assunti. Sono alcuni dei dati relativi al mercato del lavoro in Umbria, regione che detiene peraltro il record per invecchiamento della popolazione, contenuti nel primo report […]