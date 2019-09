Santa Maria degli Angeli: turista dimentica lo zaino, l’allarme rientra in breve

ASSISI – I carabinieri della compagnia di Assisi sono intervenuti due volte nell’ultimo week end nei pressi della Basilica di Santa Maria degli Angeli di Assisi.

Sabato i militari in servizio di vigilanza hanno notato uno zaino sospetto lasciato incustodito. Immediatamente sono scattate le previste procedure di sicurezza per casi simili. Un’attenta ispezione dello zaino ha permesso di appurare come lo stesso fosse stato dimenticato da uno “sbadato” turista e contenesse il pranzo dell’intera famiglia.

Domenica, invece, un cittadino rumeno, in palese stato di ubriachezza ha iniziato a molestare alcuni passanti e successivamente ad inveire contro i militari dell’esercito di servizio. Immediato anche questa volta l’intervento dei carabinieri che hanno identificato l’uomo, lo hanno calmato e allontanato.