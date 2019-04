Sanitopoli: le opposizioni presentano mozioni di sfiducia alla Marini

Le opposizioni “sfiduciano” la presidente Marini. I consiglieri regionali dei gruppi Misto-Ricci presidente/Italia Civica, Misto-Fiorini per l’Umbria e Movimento 5 Stelle hanno protocollato alla presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria una mozione di sfiducia nei confronti della presidente della giunta regionale.

Nel documento i firmatari prendono atto “delle indagini sulla sanità in

Umbria da parte della Procura della Repubblica di Perugia” e evidenziano

“la necessità di una immediata nuova amministrazione regionale, con il

ricorso a elezioni regionali anticipate” anche per dotare “il sistema

sanitario regionale (a cui afferiscono circa il 65-70 per cento del bilancio

della Regione) di strutture politico-direzionali in grado di assicurare

efficacia ed efficienza decisionale in servizi essenziali quali quelli

sanitari, che necessitano di una continuità strategico operativa e una

adeguata qualità”.

La seconda mozione di sfiducia è firmata dai consiglieri dei gruppi regionali Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Misto-Umbria Next, Misto-Fiorini per l’Umbria . Nell’atto si spiega che l’iniziativa dei gruppi del centrodestra, prevista dagli articoli 71 dello Statuto regionale

(http://tinyurl.com/y6ar822q) e 101 del Regolamento interno dell’Assemblea

legislativa (http://tinyurl.com/y3umcexx), è conseguente ai fatti relativi

all’indagine giudiziaria riguardante l’Azienda ospedaliera di Perugia e

che ha coinvolto l’assessore regionale alla sanità, il presidente della

giunta regionale e i vertici amministrativi e dirigenziali dell’Azienda

ospedaliera di Perugia.

Nella mozione si considera inoltre che “il clima politico generatosi

all’indomani dei rilievi apparsi sui giornali abbia incrinato

irreparabilmente l’autorevolezza dell’Istituzione regionale per quanto

concerne le decisioni da assumere in materia sanitaria”, e in ragione di

ciò “si ritiene pertanto che la Giunta regionale non sia più nelle

condizioni di assicurare le proprie funzioni di governo della Regione”.

Nella mozione viene chiarito che “non si intende entrare nel merito delle

vicende giudiziarie in quanto tale compito spetta alla Magistratura”. Si

ricorda altresì che l’azienda ospedaliera è la struttura ad alta

specialità più grande ed importante dell’Umbria e che il 30 giugno

prossimo si dovrà procedere alle nuove nomine dei vertici delle aziende

sanitarie regionali. Nell’atto si specifica infine che il comparto

sanitario umbro nel suo complesso impiega circa il 75 per cento delle risorse del bilancio regionale.

Intanto il prossimo consiglio regionale è stato convocato per domani mattina alle 9.30. All’ordine del giorno interrogazioni a risposta immediata, comunicazioni della presidenza – oggetto presumibile, l’inchiesta -, mozioni, disegni di legge e atti amministrativi.