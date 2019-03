Sanità: a Terni la Banca delle visite, per prestazioni gratuite ai meno abbienti

TERNI – La Banca delle visite https://www.bancadellevisite.it/ promossa da Fondazione Basis http://www.fondazionebasis.org/ ha una filiale in Umbria, a Terni, presso la sede della Aps Argoo in Corso del Popolo 26. I referenti sono Amelia Milardi presidente della Associazione Argoo e Matteo Lamperini, promotore mutualistico e consulente assicurativo per la Polizza Unica del Volontariato.

Banca delle Visite aiuta le persone, che non possono permettersi una visita a pagamento o non possono attendere i tempi del Sistema Sanitario Nazionale, ad accedere a prestazioni sanitarie gratuite.



Se applicassimo il concetto del “caffè sospeso” in sanità? Se al posto del caffè si rendessero disponibili visite e prestazioni sanitarie per i più bisognosi?

Da questa intuizione nasce la Banca delle Visite, una piattaforma web in cui offerta e domanda si incontrano in modo trasparente e limpido. https://www.bancadellevisite.it/

La Banca delle Visite, grazie alle donazioni di privati cittadini e aziende, garantisce alle persone in difficoltà l’accesso gratuito a visite mediche specialistiche e prestazioni sanitarie.

Le donazioni verranno raccolte da Fondazione Basis, ente no-profit che ha come obiettivi la promozione di varie iniziative, tra cui quella dell’inclusione sociale e assistenza sanitaria, e verranno utilizzate per offrire sempre più prestazioni gratuite.



Per informazioni sull’iniziativa Banca delle visite e sulla procedura per richiedere una visita sono disponibili i recapiti telefonici e whatsapp 393.1018580 e 392.6805138.