Sangemini, tavolo con la Regione ma la presidente non c’è. I sindacati “non pienamente soddisfatti”

Si dovrà attendere con tutta probabilità ancora fino al 23 dicembre per conoscere le sorti dei lavoratori della Sangemini-Amerino. Per quella data dovrebbe essere presentato il piano concordatario di Acque minerali d’Italia. Intanto oggi le organizzazioni sindacali di Fai Cisl, Flai Cgil, UilaUil e Rsu hanno incontrati l’assessore regionale Fioroni e i sindaci Sangemini e Acquasparta.

Un incontro rispetto al quale i sindacati si dicono “non pienamente soddisfatti dall’esito”.

“Positiva la partecipazione dell’assessore, ma riteniamo che l’atteggiamento non sia stato sufficientemente incisivo per affrontare la situazione di forte crisi in cui versano i siti – spiegano Fai Cisl, Flai Cgil, UilaUil e Rsu – Non è pensabile attendere la data del 23 dicembre per conoscere quali saranno le sorti dei lavoratori. È necessario ed imprescindibile, anche in una fase precedente, vagliare tutte le possibilità al fine di salvaguardare l’occupazione e tutelare i lavoratori, nel rispetto delle procedure istituzionali e normative”.



I sindacati ritengono “indispensabile un lavoro di squadra, che coinvolga tutte le istituzioni del territorio per scongiurare quanto ci è stato prospettato nell’ultimo tavolo dalla direzione aziendale alla presenza anche del Mise.

“Ricordiamo – proseguono – in questo senso il patto a tutela del territorio firmato da tutte le parti istituzionali a Sangemini il 25 settembre 2020. Concludiamo, affermando, che sarebbe stata importante anche la partecipazione della presidente Tesei, a cui avevamo fatto richiesta di incontro. Non abbiamo lo stesso spessore di altre vertenze? La fase è particolarmente delicata e abbiamo bisogno dell’aiuto e dell’appoggio di tutti gli attori del territorio.



Ricordiamo – concludono i sindacati – che continuano le azioni di protesta dei due siti e che lunedì, in assemblea, si vaglieranno ulteriori iniziative. È ora di cambiare rotta, a quanto ci risulta i marchi umbri anche in questa fase di concordato stanno facendo da traino a tutti gli altri brand del gruppo. Se verrà presentato un piano concordatario lacrime e sangue ribadiamo che lo rimanderemo al mittente, insieme a chi non si oppone e resta in silenzio”.