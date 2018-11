Sangemini, rientra il rischio esuberi: intesa in Regione tra azienda e sindacati

SAN GEMINI – Nessuna uscita di personale, se non su base volontaria, fino al 2024; presentazione di un cronoprogramma di investimenti che l’azienda attuerà nel prossimo triennio 2019-2021, supportato da un piano di sviluppo commerciale e dalle relative politiche di marketing, “contenenti gli obiettivi di produzione e vendita dei diversi brand aziendali”; monitoraggio semestrale sull’andamento del piano industriale; cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione per la durata di 24 mesi; politiche di formazione messe in campo dalla Regione per “rafforzare le competenze dei lavoratori in coerenza con gli investimenti aziendali”.

Sono questi i punti salienti emersi dal tavolo della vertenza Sangemini, l’azienda umbra di acque minerali, che si è tenuto oggi presso la Regione Umbria a Perugia e che è stato accompagnato da uno sciopero di 8 ore dei lavoratori con presidio sotto il palazzo dell’ente al Broletto.

“Siamo soddisfatti dei significativi passi avanti che abbiamo fatto grazie alla mobilitazione – affermano Michele Greco e Paolo Sciaboletta, per la Flai Cgil Umbria – perché oggi abbiamo messo nero su bianco che non ci saranno licenziamenti da qui al 2024 e abbiamo ottenuto garanzie per i redditi dei lavoratori e sul piano industriale. Ora comunque – concludono i segretari Flai – la parola passerà ai lavoratori che dovranno esprimersi in assemblea sui contenuti dell’intesa”.

Intanto, le parti torneranno a incontrarsi il prossimo 5 novembre per un “tavolo tecnico” finalizzato ad approfondire e specificare i contenuti del verbale sottoscritto oggi in Regione.