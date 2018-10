Sangemini, l’azienda presenta il piano industriale ma chiede ammortizzatori sociali

SAN GEMINI – Faccia a faccia tra sindacati e direzione aziendale della Sangemini. Nell’incontro che si è concluso nel tardo pomeriggio di ieri l’azienda ha presentato il piano industriale, atteso da diverso tempo, illustrando gli investimenti previsti sulle innovazioni tecnologiche nel triennio 2019-2021.

In particolare, sulle linee in pet, vetro e beverage. Si parla di investimenti per 20 milioni di euro.

L’azienda ha inoltre chiesto l’apertura di un ammortizzatore sociale conservativo, da definire, e un piano per esodi volontari del personale.

Richieste che i sindacati hanno chiesto di formalizzare in un verbale di riunione per sottoporle al confronto con i lavoratori del sito in assemblea.

“Prendiamo atto di quanto presentato dall’azienda – scrivono in una nota congiunta Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil – ma chiediamo un piano di sviluppo sottoscritto per supportare gli investimenti annunciati”.

Nei prossimi giorni sarà riconvocato il tavolo di trattativa.