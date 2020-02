Sangemini: la proprietà delle Acque Minerali diserta pure il consiglio comunale aperto

“Dopo aver disertato l’incontro con le sigle sindacali, la proprietà

delle Acque Minerali non si è presentata nemmeno al consiglio comunale

aperto di Sangemini – così l’onorevole Barbara Saltamartini, commissario

Lega della provincia di Terni – Tale situazione non è più tollerabile.

Convocheremo al più presto l’azienda in seno alla Commissione attività

produttive che io presiedo e chiederemo al Mise di intervenire laddove

l’azienda non tenga conto degli accordi siglati”.



”La situazione ci riguarda da vicino – spiegano Valeria Alessandrini,

candidata alle suppletive del Senato per il centrodestra e Daniele

Carissimi consigliere regionale della Lega – in quanto cittadini ternani

che hanno a cuore il proprio territorio. Oggi gli stabilimenti

produttivi e i lavoratori non devono essere lasciati soli, l’acqua

Sangemini rappresenta un’eccellenza del nostro territorio, un marchio di

identità territoriale, con rilevanza anche internazionale che va

tutelata, per questo la politica deve dare segnali chiari”.



”Gli incontri tra le rappresentanze sindacali, i vertici dell’azienda e

la Regione rappresentano solo un primo passo, tuttavia bisogna fare di

più – commentano l’On. Saltamartini congiuntamente ad Alessandrini e

Carissimi – Esistono degli accordi che la proprietà deve essere chiamata

a rispettare, a cominciare dai vincoli di mantenimento occupazionale,

per arrivare all’attuazione di seri programmi di ristrutturazione

aziendale.



Tali vincoli, previsti fin dal 2018, garantivano il mantenimento dei

posti di lavoro e prevedevano investimenti tesi al rilancio degli

stabilimenti produttivi. Questi accordi non sono mai stati rispettati

ed è ora che la proprietà si assuma le proprie responsabilità. Basta

perdere tempo, basta rinviare i confronti necessari, la proprietà deve

dare risposte. Resta inteso che ogni proposta che non difende la

strategicità del sito umbro e che non garantisce la tenuta dei livelli

occupazionali, deve essere dichiarata irricevibile”.