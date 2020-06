Sangemini, i sindacati: “Serve un piano industriale condiviso”

Condivisione del piano industriale concordatario, dove si certifichi la centralità e lo sviluppo dei due siti umbri, il mantenimento della totalità delle produzioni e la salvaguardia occupazionale.

E’ quanto chiedono i sindacati al management per Sangemini e Amerino. Al termine di un incontro a cui hanno partecipato anche i deputati Ciprini (M5S), Nevi (FI), Saltamartini (Lega) e Verini (Pd), Faisa Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, hanno stilato un documento unitario in cui chiedono all’attuale management “la condivisione del piano industriale concordatario, dove si certifichi la centralità e lo sviluppo dei due siti umbri, il mantenimento della totalità delle produzioni e la salvaguardia occupazionale.

Alle istituzioni umbre chiediamo – scrivono i sindacati – un percorso condiviso un vero e proprio patto per il territorio, per salvaguardare la natura industriale della nostra provincia e nello specifico del comparto agroalimentare delle acque minerali.

La salvaguardia di Sangemini e Amerino per la loro storia di acqua salutistica e termale – continuano le tre sigle di comparto – è imprescindibile e non deve essere in discussione.

Siamo convinti del ruolo fondamentale in questa fase della Regione Umbria, concessionaria delle autorizzazioni sulle estrazioni e commercializzazione dei marchi, confidiamo in tutte le istituzioni per un unico obiettivo, il bene di Sangemini e Amerino portando al tavolo istituzionale la proprietà di AMI per un confronto serio e concreto”.

Infine le organizzazioni sindacali ribadiscono la grande difficoltà a livello commerciale, determinata da una rete vendita inadeguata ed incapace di riacquisire spazi di mercato persi in passato. Attualmente il marchio Sangemini invece di essere trainante per tutto il gruppo, risulta irreperibile quasi ovunque, a causa di strategie commerciali inefficaci e goffe. Va creata una rete vendita interna, poiché i nostri marchi portano redditività a tutto il Gruppo AMI.

“Chiediamo – concludono i sindacati – di accelerare le tempistiche perché i tempi stringono e vanno create le condizioni di rilancio per assicurare il futuro occupazionale ed economico dei siti umbri”.