Sangemini, i lavoratori chiamano al confronto azienda e Regione

SAN GEMINI Viaggia su due binari paralleli la vertenza Sangemini. L’assemblea dei lavoratori, convocata oggi, mercoledì 4 marzo, dai sindacati Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil, insieme alla Rsu, ha infatti approvato all’unanimità un percorso che prevede da una parte l’attivazione di un tavolo regionale, con gli assessori Fioroni e Morroni, da organizzare in concomitanza con l’audizione dei sindacati in seconda commissione regionale e comunque prima dell’incontro al Mise fissato per il 12 marzo.

Dall’altra un confronto diretto con l’azienda, in particolare con il direttore di stabilimento Mauro Pagliacci e con la responsabile risorse umane, Ilaria Pessina, al fine di “programmare, in relazione alla procedura giudiziale, la gestione quotidiana dell’attività produttiva e pianificare la campagna per l’alta stagione ormai alle porte”. Le richieste ufficiali per la convocazione dei due confronti, essenziali per una gestione positiva della vertenza, sono già partite. Ora i lavoratori attendono una risposta in tempi rapidissimi.

La commissione della Camera Intanto la Commissione attività produttive alla Camera presieduta dall’onorevole Barbara Saltamartini della Lega ha annunciato la convocazione delle rappresentanze sindacali dei lavoratori dello stabilimento Sangemini e Amerino del gruppo Acque minerali italiane e la dirigenza dell’azienda in merito alla crisi degli stessi stabilimenti. Così è stato stabilito nell’ufficio di presidenza che si è svolto oggi. “Come avevamo promesso – spiega l’On. Saltamartini – cercheremo di fare chiarezza sugli intendimenti dell’azienda e quindi sul futuro dei lavoratori”.