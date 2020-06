San Venanzo, sindaco Marinelli incontra studenti: “E’ stato anno difficile, speriamo torni normalità a settembre”

Less than a minute

SAN VENANZO – Il sindaco di San Venanzo Marsilio Marinelli incontrerà gli studenti della classe quinta primaria e della terza della scuola secondaria di primo grado al parco vulcanologico mercoledì 10 giugno alle ore 15.

“Sarà l’occasione – dice il sindaco Marinelli – per un saluto e soprattutto per dire grazie ai nostri studenti per la pazienza, il rispetto delle regole che hanno attuato in questi mesi, con l’augurio di assicurare un nuovo anno scolastico di normalità”.

Il sindaco poi sottolinea che quello che sta per concludersi “è stato un anno scolastico chiaramente difficile e anche se il corpo docente e i ragazzi hanno, in questi mesi di emergenza covid, lavorato a distanza, sappiamo bene che si chiude lasciando molta amarezza in tutti perché la scuola è socializzazione, contatto, incontro. La speranza – conclude Marinelli – è che dal prossimo settembre si torni ad una piena attività scolastica in presenza”.

Dopo il saluto, seguirà una visita didattica all’area vulcanica.