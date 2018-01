San Valentino: l’urna si sposta in Duomo per il pontificale anticipato all’11 febbraio. Il programma

TERNI -L’urna di San Valentino quest’anno si sposta dalla basilica per la cattedrale. Complice anche l’anticipazione del Pontificale dal 14 febbraio all’11, quest’anno la reliquia del santo sarà in Duomo. La festa del patrono cade nel mercoledì delle ceneri, “giorno che liturgicamente non può cedere il passo a nessun’altra celebrazione” ha spiegato questa mattina il vescovo in conferenza stampa, pertanto la cerimonia religiosa in onore di San Valentino è anticipata all’11 febbraio. La sera precedente, il 10, alle 20.30 l’urna del patrono partirà dalla basilica di San valentino per raggiungere il duomo dove rimarrà per il Pontificale del giorno successivo e poi ritornare in Basilica.

“Questo è un momento particolare – ha detto il vescovo – e noi vogliamo che San Valentino passi dalle nostre case, dalle nostre famiglie e benedica la nostra città. Lo vogliamo fare in una maniera molto pratica e sensibile attraverso le reliquie del nostro Santo portate in processione. È un atto di fede e di amore per il nostro Santo Patrono”.

Gli eventi valentiniani, tra iniziative religiose e laiche, si protrarranno fino al 25 marzo avranno come tema portante il lavoro con particolare riferimento ai giovani e alla famiglia.

Nella Basilica di S.Valentino, il 18 febbraio avrà luogo la cerimonia della Festa della promessa, dedicato a tutti i fidanzati che desiderano rinnovare il proprio amore prima delle nozze. Un evento unico che richiama centinaia di giovani provenienti da tutto il mondo. Il 25 le Nozze d’argento e il 4 marzo le Nozze d’Oro.

Tra i vari appuntamenti in programma: “Per amore della città, Il valore del lavoro e dell’economia nella prospettiva cristiana”, convegno che si terrà il 15 a Palazzo Gazzoli, il Galà di S.Valentino – premio Un gesto d’amore, al teatro Secci; due mostre del famoso artista americano Mark Kostabi; tre convegni filosofici al Museo Diocesano; il concerto nella chiesa di S.Francesco; la mostra mercato Pensieri d’amore, alla Basilica di S.Valentino, Cioccolentino. Molti gli eventi sportivi tra cui la Maratona di San Valentino il 18 febbraio; il 4 il terzo Duathlon del Drago città di Terni; il 18 il XXI Trofeo San Valentino di bocce; il 25 la ciclistica Gran Fondo dell’amore città di Terni.