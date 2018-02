San Valentino, l’urna dalla Basilica al Duomo. In 300 in processione

TERNI – San Valentino in processione dalla Basilica al Duomo. Dopo la clamorosa protesta di due anni fa, quando il trasferimento della reliquia del Santo fu bloccato dai fedeli e le polemiche dello scorso anno, questa sera la traslazione si è avvenuta.

Alle 20.30 l’urna di San Valentino si è mossa dalla Basilica e ha raggiunto la cattedrale.

Ad aprire il corteo il vescovo Piemontese e il sindaco Di Girolamo. In processione circa 300 persone tra cui i giovani dei gruppi parrocchiali della diocesi, i rappresentanti dei movimenti e delle associazioni giovanili, mentre lungo il percorso tanti fedeli, accogliendo l’appello del vescovo, hanno acceso ceri alle finestre.

La fiaccolata si è mossa lungo via papa Zaccaria, via San Valentino, via Menotti Serrati, via Turati, corso del Popolo, via dell’Annunziata, via del Vescovado.

In duomo si è tenuta la veglia di preghiera.

E’ la prima volta, dal 1974, che l’urna di San Valentino si sposta dalla Basilica. Domani in Duomo si celebrerà il Solenne pontificale al termine del quale si terrà una nuova processione per riaccompagnare, nella preghiera, l’urna verso la basilica.