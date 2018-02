San Valentino, il Comitato per l’ordine pubblico “studia” le misure

TERNI – È stata dedicata alla festa di San Valentino, Patrono della città di Terni e della Diocesi, l’odierna riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Paolo De Biagi.

Nel corso dell’incontro sono state prese in esame le diverse questioni connesse alla gestione dell’ordine pubblico durante gli eventi, civili e religiosi, che avranno luogo nel mese di febbraio per celebrare il Santo degli innamorati.

Un’attenzione particolare ha riguardato le iniziative previste per il 10 febbraio, quando è previsto il trasferimento dell’Urna di San Valentino dall’omonima Basilica alla Cattedrale e per l’11 febbraio, quando avrà luogo la celebrazione della Messa Pontificale presso la Cattedrale e la processione con l’urna del Santo per le vie della città verso la Basilica di San Valentino, oltre che per il 14 febbraio, giorno della ricorrenza.

L’occasione dell’incontro è servita anche a fare il punto sulle diverse esigenze di prevenzione e sicurezza volte a garantire il sereno svolgimento delle manifestazioni.

I criteri e le linee d’indirizzo concordati in Comitato troveranno attuazione in apposite ordinanze di servizio del questore che terranno conto delle specifiche necessità di salvaguardia della sicurezza della collettività correlate agli eventi.

Hanno partecipato all’incontro – insieme al Questore, Antonino Messineo, ed ai vertici delle locali forze di polizia, il Vescovo della Diocesi di Terni-Narni-Amelia, Mons. Giuseppe Piemontese, il Sindaco di Terni, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco ed i rappresentanti del 118.