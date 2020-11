San Gemini, truffano la titolare di un bar: identificati e denunciati in due

SAN GEMINI – Una coppia di origini rumene, lui 24enne e lei 35enne, entrambi con precedenti di polizia, sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di San Gemini per truffa ai danni della titolare di un bar del centro del paese.

Il fatto è accaduto qualche giorno fa ma i due sono stati identificati ieri.

I due, mentre pagavano in cassa la cifra di 5 euro per quanto consumato hanno distratto la denunciante e le hanno fatto credere di averle consegnato una banconota da 50 euro, pretendendo il resto pari a 45,00 euro. Avendo indotto nella titolare uno stato di confusione sono riusciti ad ottenere l’indebito resto pari a 45 euro e sono subito andati via, onde evitare ulteriori controlli alla cassa.

Dopo la loro uscita dal negozio di fatto sono bastati pochi minuti alla titolare per conteggiare la differenza tra quanto venduto e quanto in cassa ed avvedersi di aver subito la truffa. Quando la vittima ha sporto la querela i carabinieri della Stazione di San Gemini hanno recuperato le immagini dal sistema di videosorveglianza presente nel bar e sono riusciti ad identificare i due soggetti, entrambi residenti nel trapanese e dediti a reati contro il patrimonio, che hanno successivamente denunciato.