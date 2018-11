San Gemini, scontro tra auto e tir lungo la E45: grave una donna

SAN GEMINI – Una donna è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Terni in seguito alle ferite riportate questa mattina in un incidente stradale che si è verificato sulla E45 nei pressi di San Gemini.

La donna, 48enne, era alla guida di una Smart quando, per cause ancora in corso d’accertamento, si è scontrata con un autoarticolato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri.

La strada è stata chiusa per circa tre ore e il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di San Gemini Sud per i veicoli in direzione Cesena e a Montecastrilli per i veicoli in direzione Terni/Roma.