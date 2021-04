San Gemini, 150 grammi di cocaina nascosti nel bosco davanti casa: arrestato 36enne

SAN GEMINI – Sarebbero stati destinati al mercato amerino i 150 grammi di cocaina sequestrati a un trentaseienne di San Gemini, arrestato dai carabinieri nell’ambito di un’operazione antidroga. Lo stupefacente era nascosto in un fosso nella zona boschiva davanti all’abitazione dell’uomo, dove effettivamente è stato scoperto, sotterrato all’interno di un secchiello.

Al trentaseienne sono stati inoltre sequestrati quasi 7 mila euro in contanti. Ad individuare il presunto spacciatore, già inquisito in passato, sono stati i militari del Nor della compagnia di Amelia. L’uomo è stato poi fermato dopo un breve periodo di osservazione da parte, oltre che dei carabinieri di Amelia, anche dei colleghi della stazione di San Gemini e con l’ausilio della stazione forestale di Amelia.