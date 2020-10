San Francesco, oggi ad Assisi le celebrazioni del patrono. Presenti Conte, Di Maio e Bonetti

ASSISI – Celebrata ad Assisi la festa di San Francesco, patrono della città e d’Italia. Presenti per l’occasione, tra gli altri, il presidente del consiglio Giuseppe Conte e i ministri degli esteri Di Maio e delle Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti.

“L’Italia che sta faticosamente uscendo dalla pandemia dovrà essere una comunità rigenerata: il nemico non è stato ancora sconfitto, siamo consci che non possiamo disperdere i sacrifici compiuti – ha detto il premier Giuseppe Conte, parlando dal loggiato del Sacro Convento di Assisi – San Francesco ci parla oggi forse più che mai. La drammatica crisi sanitaria causata dall’epidemia da Covid 2019 ci sta ponendo interrogativi fondamentali sulla vita e sulla morte. Ci porta a ripensare a ciò che veramente conta nella vita. L’uomo si è dovuto misurare con un nemico invisibile, che ha sconvolto le nostre esistenze causando inquietudine e rabbia, sofferenza. Coloro che non sono stati colpiti dal virus sono stati costretti ad allontanarsi dagli affetti più cari. Riscopriamo il valore dell’essenziale, di ciò che è invisibile agli occhi ma decisivo per l’esistenza”.

Quest’anno l’olio della lampada è stato offerto dal sindaco delle Marche, Valeria Mancinelli che a nome di comuni marchigiani ha detto “Vigilia Francesco, fratello santo, sul nostro popolo, illumina i governanti, veglia sulle sorti dell’Italia. Guarda con benevolenza la nostra regione Marche, rafforza i vincoli di unità. solidarietà e fraternità, benedici tutti i lavoratori, dona loro e a tutte le famiglie prosperità e pace. Con questo simbolico gesto esprimiamo l’amore che tutti gli italiani hanno per te e imploriamo la tua costante protezione”.

Al termine delle celebrazioni anche il volo delle frecce tricolori sopra la Basilica (video di Riccardo Lazzanti)