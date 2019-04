Salvini lancia Donatella Tesei: “Ecco la futura presidente della Regione”

“Abbiamo qui la futura presidente della Regione…”. Matteo Salvini oggi in Umbria ha lanciato la candidatura alla Regione della senatrice Donatella Tesei, sindaco di Montefalco. Il leader della Lega ha indicato la presidente della Commissione difesa come possibile governatrice dopo le dimissioni di Catiuscia Marini.



Matteo Salvini in piazza Italia a Perugia (foto Nunzio Foti)

L’investitura è avvenuta oggi pomeriggio durante un comizio piazza Italia, di fronte al palazzo che ospita l’Assemblea legislativa.

“Ha fatto molto bene da sindaco – ha quindi detto a margine dell’intervento Salvini – e può fare bene come governatrice. Il voto? spero prima possibile”.

Gli alleati del centrodestra, però, frenano però il ministro dell’interno.

Il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani dice che “il candidato o la candidata presidente della Regione in Umbria per il centrodestra lo decideremo insieme. Bisogna cambiare sistema, non solo i nomi. La proposta della Lega è sul tavolo Forza Italia presenterà la sua in tempi rapidi. Insieme decideremo poi quale sarà la migliore per la presidenza della Regione Umbria”.

Dello stesso tenore anche il commento della leader di Fratelli d’Italia. “Il presidente lo decideremo insieme – afferma Giorgia Meloni – Noi i nomi li abbiamo pronti per guidare la coalizione. Non faremo però l’errore di dividerci per fare a gara a chi spara prima e più forte un nome. L’Umbria aspetta e merita un cambiamento vero fatto di rinnovamento e trasparenza”.