Salvini a Terni, il Pd: “Solo fuffa e propaganda”

TERNI – “In merito all’inaugurazione della sede della Lega, come Pd di Terni riscontriamo l’ennesimo intervento imbevuto di odio da parte di Salvini. Parole assolutamente vuote, del tutto propagandistiche e per questo crediamo sia giusto e doveroso fare alcune precisazioni.

In merito ai famosi arresti, ricordiamo l’assoluzione piena con formula ”il fatto non sussiste”da parte di tutti coloro che furono indagati e coinvolti nelle vicende giudiziarie, in primis dell’ ex sindaco Di Girolamo.

Invitiamo Salvini e co. ad aggiornarsi rispetto agli eventi ed uscire da questo ridicolo disco rotto.

Nel merito poi delle altre questioni, riscontriamo anche qui solo tanta fuffa e propaganda. Il nuovo stadio che vede le difficoltà tutte all’interno dell’attuale maggioranza leghista. Per non parlare della clinica privata convenzionata anche questa in assoluto alto mare. Possiamo continuare con l’assurdo progetto, che in realtà è un plastico, del nuovo ospedale di Terni presentato qualche giorno fa che vede addirittura la partecipazione del privato e che di fatto ridimensiona la sanità ternana nei confronti di quella perugina.

Rispetto all’ipotesi di ospedale nuovo appare anche chiaro l’indebolimento di Terni nel contesto sanitario regionale e del centro Italia. Si insegue il modello lombardo di sanità, un modello dimostratosi fallimentare durante la pandemia. La realtà dei fatti ci dice che Terni ha una giunta debole, un sindaco poco visibile e incapace di dare seguito alle tante promesse sbandierate nel tempo.

Le difficoltà e le incapacità politiche della giunta leghista sono all’ordine del giorno e vengono mascherate da parole roboanti, dalla ricerca costante di un nemico su cui canalizzare la rabbia sociale.

La visita di Salvini si è dimostrata l’ennesima sfilata imbevuta di odio e condita di insulti verso una parte di città e di cittadini, un imbarbarimento della politica assolutamente priva di contenuti. Come PD di Terni rispediamo al mittente le farneticazioni pronunciate oggi e invitiamo il centro-destra tutto a confrontarsi nel merito delle questioni e uscire dalla politica degli annunci e dei plastici”.

Coordinamento politico, Pd unione comunale Terni