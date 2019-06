Salute mentale, le associazioni ai politici: “Queste le priorità”

TREVI – La sala del consiglio del comune di Trevi ha ospitato ieri un incontro promosso da alcune Associazioni di utenti e familiari dell’ambito Salute Mentale presenti in Umbria, e le organizzazioni politiche che si sono occupate di queste problematiche.

Erano presenti oltre ai responsabili delle associazioni ospitanti, per il Movimento 5 Stelle la consigliera regionale Maria Grazia Carbonari e per il Partito Democratico Valeria Cardinali (già Senatrice e membro della attuale Direzione).

Hanno dato il loro sostegno all’iniziativa, ma impossibilitati ad essere presenti per precedenti impegni alcuni dei quali istituzionali, per la Lega Umbria, la senatrice Donatella Tesei (coordinatrice per le elezioni amministrative in Umbria del 2019), per il “Movimento Umbria Next” il consigliere regionale Sergio De Vincenzi e per “Noi per la Nuova Umbria” il consigliere Regionale Claudio Ricci.



Sul tavolo un documento presentato dalle Associazioni, che oltre ad un esame della situazione partendo dai dati ufficiali, anche un elenco di priorità inerenti la Salute Mentale in regione, che si augurano trovino spazio nei programmi elettorali delle forze politiche, che vanno:

dall’istituzione di posti letto per le acuzie psichiatriche in età evolutiva e per giovani adulti in Umbria, sinora totalmente assenti, alla realizzazione in ogni Azienda Sanitaria Locale di strutture residenziali socio sanitarie terapeutico-riabilitative, in grado di gestire anche la fase del post acuzie;

allo stabilire l’età unica di 18 anni (o alla fine del ciclo scolastico) per il passaggio dai Servizi di NPI ai Servizi dell’età adulta in tutta la regione, grazie ad équipe integrate fra i Servizi al fine di evitare il rischio di drop-out, al dare concretamente corso ai PTRI, Progetti Terapeutici Riabilitativo Individuali;

dalle liste di attesa per la valutazione e la restituzione della diagnosi alle famiglie entro 120 giorni alla richiesta di implementazione di tutti i profili sanitari, socio sanitari ed educativi almeno fino alla concorrenza della percentuale media italiana sia in psichiatria che in neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza;

al prevedere l’approvazione di una legge regionale per il Neurosviluppo con stanziamento di risorse adeguate ai reali bisogni, al provvedere alla creazione di opportunità per l’inserimento socio-lavorativo specificatamente per le persone con disabilità di tipo psichiatrico anche grazie all’apporto di tutor e/o disability manager dedicati all’uopo.

Dopo un’ora e mezza di discussione, le forze politiche intervenute hanno dichiarato la loro disponibilità a farsi portavoce delle istanze rappresentate presso le proprie organizzazioni.

Secondo le Associazioni cofirmatarie del documento, questo sarebbe il primo dei due incontri che avrebbero previsto, il secondo dei quali dovrebbe avvenire in presenza dei candidati alla Presidenza della Regione dell’Umbria perché programma alla mano, possano impegnarsi nel prossimo mandato a dare compimento in tutto od in parte ai bisogni rappresentati.