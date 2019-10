Salute Mentale in Umbria: le associazioni incontrano i candidati alla presidenza della Regione

TERNI – Si è tenuto oggi l’ incontro tra i sindacati di Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl di Terni e il commissario dell’azienda ospedaliera Casciari, il quale insieme ai nuovi direttori sanitario e amministrativo ha riconfermato gli impegni presi in sede Prefettizia. Da subito riparte l’iter per il ripianamento del turno over di tutti […]