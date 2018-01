S. Silvestro: ubriaco investito finisce in rianimazione, tanti in ospedale per abuso di alcol

Nella notte di San Silvestro situazione abbastanza tranquilla negli ospedali di Perugia e Terni, più movimentata invece nell’alta Umbria.

In particolare la notte è trascorsa senza interventi per feriti da fuochi artificiali per i sanitari del 118 e del pronto soccorso dell’ospedale di Perugia che però hanno dovuto prestare le cure a diverse persone per abuso di alcool. Sei i casi registrati. Il Santa Maria della Misericordia riferisce che il fenomeno ha riguardato anche minorenni. “Gli interventi operati prima della mezzanotte sono stati meno gravi di quelli registrati nelle prime ore del 2018 – informano i sanitari in servizio al 118 -, il tasso alcolico in quattro casi è risultato particolarmente elevato”.

Buone notizie sul fronte dei botti. Per il quinto anno consecutivo il fenomeno è stato circoscritto grazie anche alla campagna di sensibilizzazione messa in campo da polizia e ospedale. Solo leggere ferite al dorso delle mani di due ragazzi, medicati al pronto soccorso e dimessi.

Il pronto soccorso dell’ospedale di Terni dopo la mezzanotte ha registrato circa 40 accessi e quasi nessuno riconducibile ai festeggiamenti della notte di San Silvestro, con l’eccezione di pochissimi casi non gravi: un quindicenne ubriaco, un ragazzino con arrossamento degli occhi e due trentenni protagonisti di una rissa.

A Città di Castello nel reparto di rianimazione è ricoverato un uomo che, dopo aver assunto alcolici, è stato investito da un’auto ed ha riportato diverse fratture. Al pronto soccorso è stata medicata una bimba di 8 anni che ha riportato un’ustione di primo grado alla testa per l’espulsione di un petardo. Un ragazzo di circa 18 anni è stato invece soccorso per aver abusato di alcol durante i festeggiamenti, mentre un altro ragazzo, di 26 anni, è stato medicato per una ferita alla mano destra, con tensione ad un tendine. Una donna di 41 anni, poi, è stata medicata dopo essere caduta mentre ballava in discoteca ed aver riportato un trauma ad un ginocchio.

Gubbio-Gualdo Tadino Al pronto soccorso di Branca è stato medicato un uomo che ha riportato un trauma facciale per una caduta provocata da eccessivo uso di alcol, mentre un altro uomo, colpito ad un occhio da un tappo saltato da una bottiglia di spumante, dopo essere stato medicato, ha deciso di farsi curare nell’ospedale di Ancona, sua città di origine.

Assisi Due casi di abuso etilico, trattati e inviati al domicilio.

Pantalla Un uomo è stato ferito mano destra da botti: 7 giorni di prognosi. Due casi di abuso etilico senza ricovero.

Castiglione del Lago Due casi di abuso etilico, di cui uno giunto al pronto soccorso con il 118 di Passignano sul Trasimeno.