Rubano gioielli, soldi e bottiglie di vino: arrestati in tre dai carabinieri

E’ di tre arresti il bilancio di un’operazione dei carabinieri delle compagnie di Città di Castello e Foligno e della sezione di polizia giudiziaria della procura di Perugia. A finire in manette, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Spoleto sono stati tre pregiudicati: due albanesi di 34 e 35 anni residenti a Perugia e un italiano 46enne, originario di Napoli ma residente a Bastia Umbra. Gli arrestati sono indagati a vario titolo per furto aggravato e ricettazione, sono ritenuti responsabili un furto in abitazione e un altro all’interno di un capannone industriale, i primi di febbraio dello scorso anno.

In particolare, le indagini, supportate anche da specifiche attività tecniche hanno permesso di raccogliere concordanti ed univoci elementi di reità circa un furto in abitazione commesso a Deruta, avvenuto attraverso l’effrazione di una porta finestra. Furto che ha fruttato, tra monili, denaro e beni, un bottino di 4.900 euro. Gli stessi sono ritenuto gli autori del furto di ingente quantità di bottiglie di vino del valore complessivo di circa 9.500 euro, asportato e portato via da un capannone industriale di Marsciano utilizzando un furgone Iveco Daily di provenienza furtiva.

In quest’ultima circostanza, tutte le confezioni di vino asportate sono state successivamente rinvenute all’interno di un container di Corciano.