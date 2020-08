Less than a minute

Ruba in un’auto in sosta nel piazzale della stazione di Foligno: denunciato un 30enne

1.718 identificati, 9 persone denunciate in stato di libertà, 214 servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie, 75 treni scortati, 15 pattuglie automontate. Questo il bilancio dell’attività del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo nella settimana appena trascorsa.

Per quanto riguarda l’Umbria, in particolare, la polfer di Perugia, ha rintracciato un 35enne italiano che, nonostante fosse sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Sassoferrato, si trovava senza giustificato motivo nella stazione di Perugia. L’uomo e stato denunciato all’autorità giudiziaria competente per la violazione della misura cautelare.

La polfer di Foligno ha denunciato per furto aggravato e ricettazione un 30enne marocchino che aveva sottratto un telefono cellulare dall’interno di una vettura posteggiata nel piazzale della Stazione di Foligno. L’autore, rintracciato dagli agenti, oltre al cellulare sottratto dal veicolo, ne aveva con sé un altro, anch’esso rubato. L’attività d’indagine si è quindi conclusa con la denuncia in stato di libertà dello straniero e la restituzione dei cellulari ai legittimi proprietari.