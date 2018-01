Ruba in un centro riabilitativo: scoperta e messa alle strette confessa il furto

GUALDO TADINO – Si è introdotta in un centro diurno socio riabilitativo di Gualdo Tadino e ha derubato un ospite. Per questo una donna, 45enne italiana, è stata denunciata dai carabinieri per furto aggravato.

La donna si è introdotta in una struttura utilizzata per l’inserimento delle persone più deboli e con difficoltà cognitive nella società e si è impossessata di un portafogli contenente una discreta somma di denaro contante. La vittima, resasi conto dell’accaduto, ha chiamato i carabinieri gualdesi, ai quali tra l’altro è molto affezionata.

I militari si sono immediatamente precipitati in suo aiuto e, nel giro di pochi istanti, sulla base di alcune indicazioni raccolte sul posto, hanno rintracciato la ladra. Dopo un primo tentativo da parte della donna di eludere le proprie responsabilità, i carabinieri sono riusciti a ricostruire la vicenda e a far confessare il furto.

La donna, come detto, è stata denunciata e nei confronti della stessa è stata avanzata la proposta del foglio di via obbligatorio dal comune di Gualdo Tadino.