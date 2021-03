Rossi (Terni civica):”Bene la ricerca di risorse per Passeggiata e Colle dell’Oro”

TERNI – “Esprimo apprezzamento per il fatto che l’Amministrazione Comunale nelle 23 schede predisposte al fine di avviare un iter per intercettare fondi non comunali, indicati nel piano nazionale di resistenza e resilienza, abbia inserito quelle relative ai progetti di riqualificazione de La Passeggiata e del recupero del convento di Colle dell’Oro”. Così in una nota il consigliere comunale di Terni Civica Michele Rossi.



“Da sempre sostengo – prosegue Rossi – che La Passeggiata e Colle dell’Oro meritino grande attenzione, la prima perché un’area verde di pregio, con testimonianze storiche di grande rilevanza, sita nel cuore della città, luogo di ritrovo e attività fisica di tanti ternani; il secondo perché un contenitore culturale di rilevanza architettonica e artistica che non può essere lasciato andare in malora, come purtroppo sta avvenendo da troppi anni, con danni che potrebbero essere irrimediabili.



Mi auguro che l’iter avviato trovi il giusto esito perché si tratta di due beni che possono dare ancora tanto alla nostra città, soprattutto nella costruzione di quella città identitaria e attrattiva sulla quale tutti noi stiamo lavorando. Le richieste avanzate nell’ambito del Pnrr sono anche la dimostrazione che è bene avere idee e progetti, meglio ancora se su ulteriori emergenze in atto, da candidare e da portare all’attenzione di regione e stato. Auspico – conclude Rossi – che questo lavoro di progettazione prosegua, anzi si intensifichi e che l’intercettare fondi non comunali diventi una priorità per tutto il Comune di Terni. Vista la situazione finanziaria del nostro comune la ricerca di altri fondi diventa un elemento vitale per la città”.