Rossi (Terni civica): “Ok alla variante Edilstart con archeologia”

TERNI – “La giunta comunale ha approvato la variante urbanistica area ex Edilstart con gli accorgimenti in campo archeologico e con il ruolo attivo della Soprintendenza, come da me richiesto in un mio atto di indirizzo votato un anno fa dal consiglio comunale e teso a tenere insieme gli investimenti in quella area con la salvaguardia del patrimonio archeologico già riscontrato nella zona”, dichiara il capogruppo di Terni Civica, Michele Rossi.



Nel 1998 e con altre indagini successive furono rinvenute strutture e materiale fittile (terracotta o argilla) di impasto e di metallo. Da quanto emerso si affermò che si trattava di un insediamento abitato dai Naharki dell’età del ferro.



ll villaggio era costituito da strutture capannicole i cui assi erano inserite in alcune buche contraà-distinte da una risega interna. Le pareti erano rivestite da un conglomerato di materiale fitiile e litico ricoperto da uno strato di intonaco biancastro. Numeroso fu anche il materiale

rinvenuto come rocchetti, fuseruole e pesi da telaio.



“E’ stata approvata ieri – prosegue il consigliere comunale – la variante che permetterà la ripresa dell’iniziativa imprenditoriale, variante che ora passerà all’attenzione del Consiglio Comunale. L’area interessata confina con un’area che vede un vincolo di Parco archeologico di Maratta.



E’ facile però ipotizzare che anche nel sottosuolo dell’area d’intervento possano trovarsi nuovi reperti dell’antico villaggio. E’ importante dunque aver recepito quanto da me previsto nell’atto di indirizzo del 2020. La delibera prevede, grazie al coinvolgimento preventivo della Soprintendenza, così come da me richiesto, che il via libera definitivo al progetto di investimento arriverà solo al termini di accurate indagini preliminari in campo archeologico, curate da un professionista del settore e che ci sarà una valutazione da parte della stessa Soprintendenza.

In consiglio avrò modo di sottolineare anche altre parti di quell’atto di indirizzo: puntare culturalmente e turisticamente sulle eccezionali prove documentali della presenza di popolazioni protostoriche nel nostro territorio; promuovere e spingere la possibilità di procedere ad ulteriori scavi nella stessa zona.



Aggiungo anche che un ulteriore elemento di valorizzazione e sviluppo possa consistere nell’utilizzo intelligente dei mille metri quadri di struttura che il comune si troverà ad avere nell’ambito della convenzione con il privato che investe. Quella struttura – conclude Michele Rossi – potrebbe diventare sede di uno spazio espositivo proprio incentrato sull’area archeologica adiacente, come avvenuto a suo tempo per Carsulae e il suo centro espositivo”.