Rocambolesco intervento della polizia stradale sull’A1: salvati due pastori tedeschi

Rocambolesco intervento della polizia stradale sull’A1 per recuperare sono due bellissimi pastori tedeschi che, ignari di costituire grave minaccia alla circolazione, se ne andavano trotterellando in autostrada alle prime luci dell’alba rallentando pericolosamente la viabilità e costringendo gli automobilisti a evitarli.

Con fare cauto e professionale gli operatori della Polizia Stradale di Terni hanno cercato sin da subito di tranquillizzare le due bestiole, che per tutta risposta si allontanavano velocemente sulla corsia d’emergenza cercando di non farsi prendere, in direzione del casello Autostradale di Attigliano.

La situazione di pericolo ha reso necessaria una vera e propria operazione in sicurezza in prossimità del casello: la pattuglia operando come una safety car ha fatto da scudo tra i due cani e le vetture che sopraggiungevano.

Anche grazie al coordinamento degli operatori della sala operativa del C.O.P.S. (Centro Operativo Polizia Stradale), in costante collegamento con il personale su strada è stato possibile mantenere e garantire la sicurezza nel tratto autostradale interessato che è senza dubbio ad altissima intensità di circolazione.

Gli operatori della Polizia Stradale dopo qualche coraggiosa peripezia per mantenere lontano dalla strada i pastori tedeschi, che per altro non mostravano alcun “istinto collaborativo”, sono ricorsi all’astuzia e sono riusciti ad avvicinarli e a tranquillizzarli con del cibo. Sono stati quindi affidati a personale competente.