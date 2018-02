Ristorante nel mirino dei ladri: in tre nei guai tra cui l’ex cameriere

ORVIETO – Da mesi un ristoratore del centro storico di Orvieto lamentava piccoli ammanchi dell’incasso giornaliero: dal registratore di cassa sarebbero state prelevate somme dai 50 ai 100 euro, in banconote da piccolo taglio verosimilmente per non destare sospetti, ma che col tempo hanno portato all’ammanco di alcune migliaia di euro, oltre ad alcune bottiglie di vino pregiato. I furti avveniva sempre di notte.

Avviate le indagini, coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica Raffaele Iannella, gli investigatori del Commissariato di Orvieto, coordinati dal dirigente Antonello Calderini, hanno individuato i tre autori.

Dalla visione delle immagini di una telecamera presente nella zona, immagini peraltro non nitide visto che i furti avvenivano di notte dopo l’orario di chiusura del ristorante, i sospetti sono caduti su un gruppo di tre uomini, capeggiati da un ex cameriere del ristoratore, che aveva prestato servizio sino ai primi giorni del mese di gennaio scorso.

Uno o due di loro facevano da “palo” per verificare che il ristorante fosse effettivamente chiuso e che nessuno fosse rimasto all’interno, così come all’esterno, per evitare di essere sorpresi da passanti e vicini di casa.

Una volta dentro, con l’uso di torcia elettrica, aprivano la cassa, estraevano poche banconote e si allontanavano con calma, per poi ritornare la notte seguente, anche quando il locale restava chiuso per giorno di turno di riposo.

Dopo aver raccolto sufficienti prove, i poliziotti hanno deciso di appostarsi all’interno del locale dopo la chiusura ed aspettare i malviventi, tutte e tre cittadini rumeni: l’ex cameriere 23enne, residente nell’orvietano, con precedenti per reati contro il patrimonio, un 40enne dimorante a Castiglione in Teverina in provincia di Viterbo, con numerosi precedenti per furto e per reati contro il patrimonio e un 27enne, residente nell’orvietano, anch’egli con precedenti per reati contro il patrimonio.

In effetti, verso le 4 del mattino di sabato scorso, il quarantenne ha aperto la porta del ristorante con una chiave, ma ad aspettarlo ha trovato gli agenti che l’hanno subito catturato.

Messo innanzi alle schiaccianti prove a suo carico, il fermato ha ammesso di aver commesso i furti di denaro e di vino all’interno del ristorante, in altre circostanze insieme ai due complici.

Dopo l’arresto, sia nei confronti del 40enne, che dei due complici, tra cui l’ex cameriere, sono scattate le perquisizioni e i sequestri domiciliari, che hanno confermato le loro responsabilità nella commissione dei furti.

L’arrestato e i denunciati – tutti e tre disoccupati, ma con un alto tenore di vita, connotato dal possesso di auto di grossa cilindrata e da continue frequentazioni dei night club locali – devono rispondere di furto in concorso aggravato. Continuano le indagini per la verifica di eventuali coinvolgimenti dei tre rumeni in altri furti in abitazione ed in esercizi commerciali che recentemente hanno interessato il territorio orvietano.