Rissa a Sant’Alò: identificati e denunciati tre ternani tra i 20 e i 24 anni

TERNI – La squadra volante ha rintracciato e denunciato per rissa tre giovani coinvolti nell’aggressione accaduta verso le 19,30 di ieri in via Sant’Alo. I tre ternani rispettivamente di 20, 23 e 24 anni, già noti alla poliza, non hanno saputo dare alcuna giustificazione in merito ai motivi alla base del loro comportamento. Tutti saranno sanzionati anche per la violazione delle misure anti-covid.

Un gruppo di ragazzi, presente anche qualche ragazza, hanno preso a calci e pugni un giovane insultando. La rissa non è stata filmata da un residente e il video, acquisito poi dalle forze dell’ordine, ha fatto il giro dei social.