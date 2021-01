Riequilibrio territoriale, De Luca ai sindaci: “Terni, Spoleto, Orvieto, Narni e Amelia unite in una sola provincia”

“Oggi è il momento delle scelte coraggiose che antepongono gli interessi degli umbri alle logiche politiche e partitiche. Terni, Spoleto, la Valnerina, l’Orvietano, il Narnese e l’Amerino unite in una sola provincia”.

Inizia così la lettera aperta che il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca ha inviato ai Sindaci del territorio.

“Un’istanza, che oggi, seppur in ritardo – scrive De Luca -, non è più prorogabile per il divario nella gestione delle risorse, per la marginalità politica nella governance, per il dislivello nella qualità dei servizi, delle infrastrutture e delle strutture sanitarie. Per questi motivi – spiega – la necessità di un riequilibrio territoriale sta diventando una vera e propria vertenza istituzionale, improcrastinabile per il futuro dell’intera regione”.

“L’Umbria intera – osserva De Luca – ha bisogno di un nuovo rinascimento che parta dai territori rimasti più indietro. Una nuova provincia, dove Terni, Spoleto, l’Orvietano, il Narnese e l’Amerino abbiano pari dignità e insieme sappiano individuare le priorità di sviluppo da perseguire e da portare unitamente ai tavoli regionali, nazionali ed europei”.