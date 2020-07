Less than a minute

7 Less than a minute

Ricostruzione post sisma: dalla Regione 1 milione e 500 mila euro per imprese umbre del cratere

“Con il bando pubblicato sull’ultimo numero del Bollettino ufficiale della Regione mettiamo a disposizione delle imprese del terziario dell’area del cratere del sisma 2016 1 milione e 500 mila euro per investire nell’innovazione e nella qualità dei servizi e dei prodotti offerti”.

Così l’assessore regionale a Turismo, Cultura, Programmazione europea, Paola Agabiti, commenta il provvedimento regionale che destina alle aziende 1,5 milioni di euro di fondi europei per progetti del valore minimo di 20 mila euro e un massimo di 100mila euro.

“Con questo intervento – aggiunge Agabiti – vogliamo sostenere le realtà imprenditoriali nel loro cammino di riqualificazione e rilancio dopo un lungo periodo di difficoltà, favorendone la dotazione e l’adeguamento di strumenti digitali e non solo”.

Il bando è rivolto a imprese culturali, creative, dello spettacolo, commerciali, turistiche, di servizi, dell’artigianato artistico e sportive. Il contributo è pari al 70% delle spese ritenute ammissibili per l’acquisto di beni materiali ammortizzabili come impianti, macchinari, arredi o attrezzature sportive, funzionali all’attività dell’azienda. E ancora: opere murarie connesse ai beni materiali stessi, prodotti hardware e software relativi all’attività svolta, realizzazione o potenziamento del sito internet e di sistemi di promozione, prenotazione, vendita on line.