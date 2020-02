Ricerca sul Parkinson, Colosimo dell’ospedale di Terni in prima linea

TERNI – L’azienda ospedaliera di Terni avrà un ruolo importante, a livello europeo, nella ricerca scientifica e nella formazione medica sul Parkinson e i disturbi del movimento. Il dottor Carlo Colosimo, direttore della struttura complessa di Neurologia-Stroke Unit dell’ospedale ternano, è stato infatti eletto co-presidente del panel scientifico su tali malattie promosso dell’Accademia Europea di Neurologia (European Academy of Neurology,EAN), l’unica organizzazione internazionale che rappresenta tutti i neurologi europei e che attualmente conta ben 45mila membri.

Tra gli obiettivi di questo gruppo di esperti scientifici, guidato dal dottor Colosimo, il coordinamento a livello europeo della ricerca clinica in questo campo, la diffusione delle buone pratiche neurologiche in tutti i paesi dell’Europa, il supporto al comitato scientifico della EAN nell’organizzazione dei congressi annuali e alla stessa Accademia Europea di Neurologia nella formazione medica continua degli specialisti e nella produzione di linee guida diagnostiche e terapeutiche secondo i più elevati livelli di prove scientifiche, che poi verranno utilizzate nella pratica clinica da tutti i neurologi europei.

Un lavoro strategico, considerato che il Parkinson è una malattia neurodegenerativa sempre più diffusa con il generale invecchiamento della popolazione, che interessa quasi un milione e mezzo di persone in Europa, circa 250mila in Italia e 5mila in Umbria, colpendo in particolare le funzioni motorie, vegetative, comportamentali e cognitive, con conseguenze importanti sulla qualità di vita delle persone interessate. Per costruire una rete di supporto alla cura e al benessere dei pazienti e delle loro famiglie e favorire le relazioni con le istituzioni locali, regionali e nazionali, lo scorso anno il dottor Colosimo aveva promosso la costituzione dell’Associazione Parkinson Terni (AParT) che è già attiva e sta per federarsi con il network nazionale Parkinson Italia