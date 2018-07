Ricerca farmaceutica per malattie oncologiche e metaboliche: prima rete di imprese umbre

PERUGIA – Pubblico e Privato si alleano in Umbria per la realizzazione del Programma Strategico di Ricerca: “Piattaforma integrata per la ricerca e lo sviluppo di farmaci innovativi per malattie oncologiche e metaboliche”. E’ stata presentata questa mattina nella sede di Confindustria Umbria a Perugia la Rete Temporanea di Imprese costituita da tre aziende umbre Sterling, TES Pharma, Molecular Horizon e dalla capofila Dompé Farmaceutici.

Il Progetto è finanziato dalla Regione Umbria. La sinergia e la complementarietà delle specifiche competenze dei 4 partner della RTI si pone come obiettivo principale quello di avviare una ricerca mirata alla scoperta e sviluppo di molecole farmacologicamente attive in grado di aprire nuovi orizzonti terapeutici per il trattamento di malattie oncologiche e metaboliche.

Il Progetto si inserisce pienamente nell’area prioritaria delle Scienze della Vita nella Strategia RIS3 della Regione Umbria e crea il primo cluster di ricerca specializzato in scoperta e sviluppo di molecole farmacologicamente attive in Umbria.

La strategia alla base del progetto si fonda principalmente nella realizzazione di una nuova ed efficace piattaforma di ricerca e sviluppo (Drug Discovery Platform), comunicativa e collaborativa, attraverso la costituzione di una struttura totalmente nuova che si ponga come principale obiettivo quello di unificare e trarre vantaggio dalla complementarietà delle competenze dei singoli attori partecipanti, con l’obiettivo comune dello sviluppo di nuove molecole farmacologicamente attive, al fine di venire incontro alle necessità mediche legate allo studio del trattamento di patologie oncologiche e metaboliche.

Questo tipo di ricerca, definito “Drug Design and Discovery”, rappresenta al contempo una delle

sfide più affascinanti e complesse nell’intero panorama scientifico ed allo stesso tempo il più

promettente futuro nei campi dell’innovazione, della ricerca e dello sviluppo di nuovi prodotti

farmaceutici in grado di garantire una migliore qualità di vita e una base per il progresso scientifico nella comprensione di patologie non ancora efficacemente trattabili.