Riaprono da domani i mercatini settimnali a Narni Scalo e dal 2 anche in centro

NARNI – Riapriranno da domani i mercatini settimanali di Narni. Lo stabilisce un’ordinanza del sindaco, Francesco De Rebotti, che dà il via alla riapertura da domani a Narni scalo e, successivamente, dal 2 maggio al centro storico. Nel provvedimento del sindaco si fissano regole di comportamento sia per gli ambulanti che per i cittadini con l’uso obbligatorio delle mascherine per entrambe le categorie.

Agli operatori commerciali si prescrive di porre a terra, prima dell’inizio dell’attività di vendita, l’apposita segnaletica finalizzata a tenere distanziata la clientela dal banco e fra loro nel rispetto dei principi di distanziamento fra persone. Prevista anche la messa a disposizione di guanti usa e getta e la disponibilità di sistemi per la disinfezione delle mani. I dispositivi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.

“Questi appuntamenti – spiega il sindaco illustrando l’ordinanza – non sono l’occasione per ritrovarsi ed incontrare amici e conoscenti, come in una piazza, per scambiare quattro chiacchiere. Si prega quindi la massima collaborazione sia dei cittadini che degli ambulanti affinché i mercati rispondano alla necessità della spesa e vadano nella direzione di iniziare a creare un codice comportamentale idoneo alla fase che stiamo vivendo”.