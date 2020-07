Riapre il viadotto di Montoro: da venerdì si circolerà su un’unica corsia per auto e mezzi pesanti

Less than a minute

NARNI – Riaprirà al traffico venerdì il viadotto Montoro, sulla strada statale Terni-Orte, chiuso da giugno scorso per un intervento urgente di ripristino strutturale. La circolazione, di auto e mezzi pesanti, riprenderà su corsia unica in entrambe le direzioni.

Lo ha annunciato il sindaco di Narni Francesco De Rebotti, dopo la comunicazione ricevuta dall’Anas.

“Ringrazio i cittadini che hanno pazientemente accompagnato la vicenda con grande senso di responsabilità, scrive su Facebook il sindaco, così come plaudo alla velocità con cui Anas è riuscita ad intervenire per risolvere il complesso problema. Ho, insieme al Consiglio comunale di Narni, cercato di operare per alleviare al massimo un impatto importante sulle nostre strade. Il lavoro continua – prosegue De Rebotti – con gli interventi presi in carico da Anas sulla sicurezza della nostra viabilità. Il ringraziamento più sentito – conclude il sindaco – al questore di Terni e a tutte le forze di polizia, compresi i nostri vigili urbani, che hanno messo in campo uno sforzo straordinario e faticosissimo nei controlli. Speriamo da venerdì di tornare definitivamente alla normalità”.