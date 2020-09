Reliquia di Giovanni Paolo II rubata, appello del cardinale Dziwisz

SPOLETO – Dopo la notizia del furto della reliquia di San Giovanni Paolo II in duomo a Spoleto, una telefonata del cardinale Stanisław Dziwisz, arcivescovo emerito di Cracovia, è giunta al vescovo Renato Boccardo.



Il porporato, che aveva donato la reliquia il 28 settembre 2016 quando era ancora in carica come Vescovo della Città polacca, ha espresso a mons. Boccardo e alla Chiesa di Spoleto-Norcia tutta la sua solidarietà per il grave gesto sacrilego. Dziwisz, che per oltre 40 anni è stato segretario particolare di Karol Woytila, assicura la sua preghiera e condivide l’appello dell’arcivescovo Boccardo: “Chi ha prelevato la reliquia – ha detto il Cardinale – la riconsegni presto al Duomo di Spoleto”.

Ma dalla Polonia, nella giornata di ieri 24 settembre, sono giunte varie telefonate e messaggi di vicinanza. Sono molti i legami, infatti, che la diocesi di Spoleto-Norcia ha in quella terra grazie alla devozione dei polacchi a Santa Rita da Cascia.

Intanto l’arcivescovo mons. Renato Boccardo invita la comunità cristiana ad un momento di preghiera in ricordo del Santo Pontefice, domani sabato 26 settembre 2020 alle ore 21.00 nella Basilica Cattedrale di Spoleto.