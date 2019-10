Regionali in Umbria: 8 candidati in corsa per la presidenza. Come si vota

AMELIA – E’ stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di terni il 76enne che questa mattina è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la strada tra Fornole e Montecampano. Per cause in corso d’accertamento l’uomo ha perso il controllo dell’utilitaria su cui viaggiava che si è ribaltata. Sul posto oltre al […]