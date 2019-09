Regionali: E’ Vincenzo Bianconi il candidato del patto civico Pd-M5S

Monta la protesta nel carcere di Terni, dove ieri sono stati aggrediti due poliziotti penitenziari da altrettanti detenuti in distinti eventi. Per Fabrizio Bonino, segretario nazionale per l’Umbria del sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, “sono gravi episodi, accaduti anche perché non sono stati raccolti i nostri allarmi dei giorni scorsi”. Bonino dopo aver ricordato che […]