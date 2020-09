Referendum: in Umbria vittoria del sì con il 69,05%. L’affluenza si ferma al 48,75%

Vittoria del sì in Umbria al referendum confermativo sul taglio dei parlamentari. Secondo i dati definitivi riportati dal sito del ministero dell’Interno i favorevoli sono stati 221.989, pari al 68,72 % del totale. Contro si sono espressi in 101.062, il 31,28 %.

I votanti sono stati 325.319 (48,75%) le schede nulle: 1.441 le bianche: 826, una scheda contestata. In provincia di Perugia, in particolare il sì hanno ottenuto il 69,05% dei voti, il no il 30,95. In quella di Terni il sì il 67,71% il no il 32,29.



L’affluenza alle urne è stata del 48,75%: 49,32 in provincia di Perugia e 47,16 in quella di Terni.