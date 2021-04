Rappresentanza universitaria nella consulta giovanile, esulta l’Udu di Terni

TERNI – L’Unione degli Universitari di Terni, sindacato degli studenti universitari, esprime grande

soddisfazione per l’esito del Consiglio comunale del 12 aprile 2020, che ha sancito l’istituzione della

Consulta giovanile del Comune di Terni.



“Le distorsioni che slegavano la rappresentanza universitaria dal territorio e minacciavano di indebolirla

sono state corrette grazie alle nostre proposte – scrive l’Udu di Terni -In particolare, è riuscita l’introduzione nel consesso consultivo di due rappresentanti delle associazioni studentesche universitarie e quella dei due rappresentanti eletti nel Consiglio di Polo Scientifico Didattico di Terni. Gli emendamenti sono stati difesi con forza dai consiglieri di minoranza, che ringraziamo.

In particolare, ringraziamo, per aver presentato le nostre proposte in Consiglio, i sottoscrittori degli emendamenti, chi ha partecipato al dibattito e ha compreso la bontà delle nostre idee.



Certi che questa vittoria possa contribuire a favorire l’approfondimento dei temi dello sviluppo e della centralità dell’università nel territorio, rimarremo, come sempre, attenti a aperti al dibattito, volenterosi di entrarvi, vigili e pronti a difendere i diritti delle studentesse e degli studenti che rappresentiamo”.