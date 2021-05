Rapine in farmacia a Terni, la Cisl: “Aumentare la tutela di operatori e clienti”

TERNI – In meno di dieci mesi la città di Terni ha assistito a tre rapine violente in farmacia. Prese di mira sia quelle pubbliche che private. L’ultima è avvenuta venerdì pomeriggio presso la farmacia comunale di via Mola di Bernardo, nel quartiere Campomicciolo, a Terni.



Un uomo, con una pistola di piccole dimensioni (non si esclude fosse giocattolo) e con il volto parzialmente coperto da un cappello calato in viso, ha intimato all’unica farmacista presente nel locale di farsi consegnare il denaro ed è poi fuggito. Si ipotizza a piedi o in bici. La donna non ha riportato conseguenze. Sul posto è giunta la polizia, anche con la Scientifica, per le indagini. Il bottino ammonterebbe a circa 600 euro

Sul fatto interviene la Cisl che parla di un fenomeno preoccupante e, a quanto pare, in espansione che riaccende la spia della sicurezza in questi luoghi di lavoro.

“Non possiamo assistere alla crescita di questo fenomeno nel silenzio assordante-affermano all’unisono Riccardo Marcelli e Sergio Sabatini rispettivamente responsabili Cisl e Fisascat Terni- il personale delle farmacie va tutelato insieme ai cittadini che si recano in questi luoghi”.

La farmacia sta diventando l’esercizio a più alto rischio rapina, anche rispetto a banche, uffici postali e tabaccai, perché meno protetta, nonostante gestiscano ingenti quantitativi di contanti e soprattutto farmaci.

“È necessario, pertanto, aumentare il livello di tutela di tutti gli operatori anche mediante l’impiego delle più moderne tecnologie”.