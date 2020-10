Rapina in villa a Deruta: arrestati gli esecutori materiali del colpo

TODI – I carabinieri di Todi hanno eseguito due nuovi arresti, dopo quello di settembre, nell’ambito delle indagini per la rapina in villa a Deruta avvenuta a luglio. In quell’occasione una famiglia era stata sequestrata e malmenata dai malviventi che si erano introdotti in casa a volto coperto.

I carabinieri della compagnia di Todi hanno arrestato due giovani, un cittadino italiano e uno di origine albanese, quest’ultimo residente in provincia di Foggia. Sono ritenuti gli esecutori materiali della rapina. Rapina che aveva destato grande preoccupazione nella comunità derutese per le sue modalità, poiché i malviventi si erano introdotti nell’abitazione in presenza dei proprietari che furono sequestrati e malmenati.

I rapinatori, infatti, per farsi consegnare gli oggetti preziosi e indicare la collocazione della cassaforte, oltre a minacciare la coppia con un coltello e una pistola, picchiarono violentemente i coniugi, immobilizzandoli, utilizzando corde di plastica.

Ai due vengono contestati i reati di rapina, sequestro di persona, lesioni personali aggravate, porto illegale di arma bianca e detenzione illegale di una pistola.

Nella fase esecutiva del provvedimento cautelare i militari della Compagnia di Todi, collaborati dai colleghi competenti per territorio, hanno eseguito perquisizioni domiciliari nel corso delle quali è stato rinvenuto e sottoposto a sequestro materiale utile al quadro indiziario.

Le attività di polizia giudiziaria hanno evidenziato la pericolosità dei due e hanno impedito che i due potessero compiere altre rapine. Pare infatti, che stessero progettando altri colpi.

I due arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati ristretti presso le Case circondariali di Perugia e Foggia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.