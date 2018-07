Raggiunto da un pugno all’uscita del pub: morte cerebrale per un 32enne

TERNI – Non c’è stato nulla da fare per il 32enne nato a Norcia che questa mattina alle 9 è stato trasferito dall’ospedale di Spoleto a quello di Terni in coma ed emorragia cerebrale. L’uomo era in condizioni gravissime. Alle ore 17,34 è iniziato l’accertamento di morte cerebrale (sei ore sono i tempi tecnici per confermare l’avvenuto decesso).

La notte scorsa il giovane era stato colpito da un pugno fuori da un pub di Norcia all’apice, pare, di una lite scaturita per futili motivi. Il 32enne era rimasto a terra e, soccorso, era stato trasportato all’ospedale di Spoleto ma viste le sue gravi condizioni, come detto è stato poi trasferito in quello di Terni dove ne è stata dichiarata la morte cerebrale.

L’uomo che ha sferzato il colpo, anch’egli di Norcia, è stato identificato e arrestato dai carabinieri del Norm.