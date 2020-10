Ragazza morta, il procuratore: “Abbiamo indicazioni ma servono riscontri. No a fughe in avanti”

AMELIA – “Ci interessa capire cosa è accaduto, dove sono stati i ragazzi, chi hanno incontrato. È questo il compito che ci spetta e lo porteremo avanti nel migliore dei modi. Abbiamo delle indicazioni che hanno bisogno di riscontro”. Lo ha detto il procuratore capo, Alberto Liguori nel corso di una conferenza stampa in cui ha fatto il punto sulle indagini per la morte di Maria Chiara Previtali.

“Mai come questa volta – ha detto – chiederemo ai nostri investigatori di fare bene e subito. Abbiamo delle ipotesi di lavoro alternative ma abbiamo bisogno del dato scientifico, degli esami tossicologici e autoptici. Vogliamo capire che cosa è accaduto prima, durante e dopo, quali fattori hanno determinato l’esito mortale. Se è stata una festa, uno shopping chi abbia incontrato”.

Il procuratore ha invitato quindi ad evitare fughe in avanti.

“Mi prende l’emozione – ha detto – a pensare a come il destino si accanisca così. Una giornata che doveva essere il massimo per una ragazza che raggiunge la maggiore età e si è conclusa in maniera così terribile, quasi fatta a posta”.