“Raffaello tra Leonardo e Michelangelo”, Silvano Vinceti presenta il suo libro a San Gemini

Less than a minute

13 Less than a minute

SAN GEMINI – Si intitola: “Raffaello tra Leonardo e Michelangelo” l’ultimo libro di Silvano Vinceti, scrittore, storico, ricercatore e studioso d’arte italiano.

Responsabile della realizzazione delle ricerche scientifico-documentali, concluse con esito positivo, sui luoghi di sepoltura e sui resti mortali di Matteo Maria Boiardo, Pico della Mirandola, Angelo Poliziano, Michelangelo Merisi da Caravaggio. Dal 2011 ha iniziato una ricerca sulla Gioconda di Leonardo.

Silvano Vinceti venerdì 4 settembre sarà a San Gemini per presentare il suo ultimo libro. L’appuntamento è alle 18.30 presso Il Giardino in via Tuderte 5.