Raccordo Terni-Orte: domani riapre il viadotto Montoro. Oggi il sopralluogo del viceministro Cancellieri

“Riportiamo la normalità in questo territorio. I sindaci erano disperati ed è giusto prenderci la responsabilità e intervenire immediatamente”: lo ha detto il viceministro delle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, nel corso di un sopralluogo al viadotto Montoro, lungo il raccordo Terni-Orte, o organizzato in vista della riapertura al traffico domani, venerdì 17 luglio, dopo i lavori urgenti di ripristino strutturale.



Il transito sarà consentito, in entrambe le direzioni, sulla sola corsia di sorpasso, a tutte le categorie di veicoli, compresi i mezzi pesanti, ad esclusione dei trasporti eccezionali superiori a 44 tonnellate.

Il viceministro ha sottolineato che ci vorrà “ancora qualche mese” per riaprire del tutto l’infrastruttura “però – ha aggiunto – togliamo il traffico pesante dalle città, nel frattempo cominciamo a lavorare nelle pile, con un intervento di rifacimento di tutto il viadotto che entra nella carne viva dell’infrastruttura e ce la restituisce migliorata, ammodernata e più sicura, in un momento in cui la sicurezza è un grande tema di questo Paese”.

I lavori – spiega infatti Anas – continueranno fino al completo risanamento del viadotto e la circolazione, provvisoriamente canalizzata sulla corsia di sorpasso in entrambe le carreggiate, è stata disposta parallelamente allo svolgimento di attività tecniche ancora in corso.

Nel video i lavori di ripristino del viadotto Montoro

L’intervento, effettuato con modalità altamente innovative, ha consentito il sollevamento degli impalcati e il recupero della verticalità della pila con speciali martinetti idraulici. Questa complessa operazione ha permesso di evitare la demolizione di due campate del viadotto, riducendo sensibilmente la durata dei lavori.

Cancelleri ha ringraziato Anas “perché ha fatto un intervento straordinario con una tecnica assolutamente nuova”.

Un momento del sopralluogo del viceministro Cancellieri

La chiusura era stata disposta da Anas lo scorso 1 giugno per garantire la sicurezza della circolazione in seguito a un controllo programmato che aveva evidenziato la necessità di un intervento di ripristino strutturale su uno degli elementi.

Grazie ad accordi quadro già stipulati in precedenza, Anas ha quindi affidato tempestivamente le attività di progettazione ed esecuzione dei lavori di ripristino strutturale, riuscendo ad avviare l’intervento in via d’urgenza in meno di dieci giorni, senza necessità di ulteriori passaggi amministrativi.

La gestione del traffico è stata fin da subito affrontata nell’ambito del Centro Operativo Viabilità, di concerto con la Prefettura di Terni, le Forze dell’Ordine, la Regione Umbria e gli Enti locali.