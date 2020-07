Less than a minute

Raccordo Terni-Orte: da lunedì al via la ripavimentazione, chiuso un tratto della corsia sud

Da lunedì 27 luglio sarà avviato da Anas l’intervento per la manutenzione della pavimentazione sulla strada statale 675 “Umbro Laziale” in un tratto di 2 km della carreggia in direzione Orte.

In questa prima fase si provvederà alla sistemazione provvisoria della careggiata in direzione Terni su cui sarà deviato il traffico a doppio senso di marcia.

Gli interventi consistono nel risanamento profondo della pavimentazione della careggiata in direzione Orte.

Il completamento è previsto entro venerdì 31 luglio.